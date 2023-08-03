الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد كروم لـ "الشاهد": مقتل فرج فودة كشف الكثير من أعضاء الجماعة الإسلامية

محمد كروم
محمد كروم

قال محمد كروم، المنشق عن الجماعة الإسلامية، إن مقتل فرج فودة كشف للأجهزة الأمنية الكثير من أعضاء الجماعة الإسلامية الذين لا يعرفون عنهم شيئًا والمتواجدون في الأحياء الشعبية وغيرها من المناطق، حيث كانت قضية مقتل فرج فودة لا تقتصر على الأربعة الذين قتلوه، بل كان يوجد مربع به عناصر الجماعة الإسلامية متمثل في الشرابية وشبرا والزاوية وحدائق القبة والوايلي.

وأضاف محمد كروم، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الأجهزة الأمنية بدأت في النزول للقبض على أعضاء الجماعة الإسلامية وتمشيط المناطق المتواجدون بها، لافتًا إلى أنها كانت فترة عصيبة، حيث يوجد الكثير ممن هربوا والكثير ممن تم القبض عليهم، حيث تم القبض على 200 فرد من الزاوية الحمراء على خلفية مقتل فرج فودة. 

وأوضح أن الجماعة الإسلامية في هذا التوقيت أعلنت العمل المسلح وفي نفس الوقت وسعت دائرة الحرب وأدخلت بها السياحة والبنوك والشرطة، لافتًا إلى أن التوجيه العام للجماعة الإسلامية في ذلك التوقيت يتضمن أننا في مرحلة جهاد مسلح ضد الدولة وأنظمتها وأفرعها. 

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