الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح يطالب أوسوريو بالابتعاد عن التأليف أمام النصر السعودى

اسوريو
اسوريو

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، أن أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض مطلوب منه الابتعاد عن (التأليف) أمام النصر السعودي، لافتًا إلى أنه يجب عدم إعطاء المنافس أكثر من حجمه رغم وجود نجوم كبيرة في صفوفه، مطالبًا اللاعبين بالابتعاد عن العصبية الزائد وعدم تكرار ما حدث في لقاء الشباب.

قال صلاح، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس:"العصبية الزائدة في المباراة السابقة كانت وراء الخسارة من الشباب، رغم أخطاء الحكام، كان على اللاعبين التركيز ويلعبون بروح أكثر من ذلك، وأتمنى أن يكون اللاعبون على قدر المسئولية وتحقيق المكسب من أجل الصعود للدور القادم".

أضاف: "البطولة العربية مهمة فنيا ومعنويا وماليا لنادي الزمالك، وهي لا تحتاج للتأليف من جانب أوسوريو، وعدم تكرار ما حدث في موقعة الشباب، لن يستطيع الزمالك فتح الملعب بشكل كبير أمام النصر، وعدم ترك مساحات يستغلها نجوم الفريق السعودي".

وأكمل "المفترض أن يلعب الزمالك بطريقة 4-3-3، بظهيرين وثنائي في مركز الديفيندر، والفريق لديه عناصر دفاعية مميزة خصوصا حسام عبدالمجيد وعبدالغني مع فتوح والمثلوثي، بالإضافة لوجود دونجا وعمر جابر في مركز الوسط المدافع، وفي حال جاهزية أوباما يلعب بشكل أساسي، ونيمار جناح يمين، وزيزو في اليسار، والهجوم سيف الجزيري".

وزاد "يجب أن يكون التغطية الدفاعية جيدًا، وضرورة تلافي أي فرصة للهجوم من رونالدو وماني، لكن هناك تاليسكا ولاعبين آخرين في صفوف النصر أكثر خطورة أيضًا في النواحي الهجومية".

أضاف: "الزمالك في حاجة للتدعيم بقوة، حال فتح القيد، ولا يتم الاستغناء عن أي عنصر حاليًا".

وأتم: "متفائل بقدرة الزمالك على تقديم مستوى جيد أمام النصر وتحقيق الفوز، كنت متفائل أيضا أمام الشباب لكن العصبية الزائدة تسببت في اهتزار المستوى".

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