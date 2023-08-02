الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد كروم لـ"الشاهد": الشيخ عبدالله السماوى الأب الروحى لكل من انضم للجماعة الإسلامية

محمد كروم مع الدكتور
محمد كروم مع الدكتور محمد الباز

كشف محمد كروم، المنشق عن الجماعة الإسلامية، عن شهادته بشأن العنف الذي قامت به الجماعة التكفيرية.

قال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن بداية التحاقه بالجماعة الإسلامية أنه نشأ في أسرة ملتزمة.

وأضاف: نشأت في أسرة ملتزمة بشأن الحركات الجهادية، والدي نصر كروم أحد أفراد الجيش المصري، وبعد اغتيال السادات تمت محاكمته ورفده من الجيش، وخرج من السجن العسكري ملتحي بالهيئة التي عليها الجهاديون.

وتابع: ظل فترة ملتصق بالشيخ إبراهيم عزت حتي توفي إبراهيم عزت في عام 1954، وفي هذه الأثناء بدأنا نلاحظ عليه تحولات غير معتادة، وكان سبب هذه التحولات الشيخ عبدالله السماوي.

وأكمل: "الشيخ عبدالله السماوي الأب الروحي لكل الذي انضموا للجماعة الإسلامية عقب ذلك، وكان عنصرا مهما ومؤثرا في الحركة الإسلامية في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات وحتى أول تنظيم نشأ في عهد حسني مبارك، بعد مقتل السادات كان المفتي الذي يرأسه عبدالسماوي".

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