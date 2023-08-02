قراءة لديوان "أمي راحت للملايكة" ضمن فعاليات متنوعة بثقافة الجيزة

شهدت المواقع الثقافية بالجيزة عددًا من الأنشطة حيث عقد أعضاء نادي أدب الجيزة ندوة أدبية وقراءة نقدية لديوان "أمي راحت للملايكة للشاعر عماد سالم.

أدار الندوة د.ربيع شكري رئيس نادي أدب الجيزة، بمشاركة النااقد رزق فهمي رئيس نادي ادب البدرشين، قدم شكري وصف مبسط للديوان موضحًا وفاء الشاعر تجاه والديه، مستعرضًا نماذج من ألوان الكتابة الشعرية بالديوان؛ التي تجلّت من خلال الصور البيانية المتعددة داخل قصائد الديوان.

وأثناء مداخلته تحدث "فهمي" ناقدًا صورة الغلاف وتكوينه، جاءت الندوة بمشاركة الشعراء عبدالرحمن الكحلاوي، متولي حجازي ، ود. منى حسين.وعن فضل وأهمية ذكر الله دارت محاضرة بقصر ثقافة 6 أكتوبر، ألقاها فضيلة الشيخ أيمن ناجى عبد العليم بمنطقة وعظ الجيزة، الذي أكد خلال حديثه أن الذِّكر للقلوب قوتٌ يوميّ لا تُتصوّر الحياة دونه، وأن فضائل ذكر الله كثيرة وعظيمة، فهو سبب من أسباب ذكر الله لنا في الملأ الأعلى، وسبب من أسباب المغفرة وصلاة الله علينا وصلاة الملائكة أيضًا.

تواصلت الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي؛ والتي ينظمها فرع ثقافة الجيزة برئاسة د. نهى نبيل، فنظمت مكتبة اطفيح محاضرة بعنوان "الحرف الشعبية" قدمها الباحث بأطلس المأثورات الشعبية طه اسماعيل موضحا أهمية الحرف الشعبية المصرية، ودورها فى النهوض بالاقتصاد، ومدى ارتباطها بالهوية المصرية الأصيلة، وأشار "اسماعيل" إلى نماذج من تلك الحرف ومنها الجريد والفخار وصناعة الخوص والكليم اليدوى وغيرها من الصناعات اليدوية ذات الطابع الإبداعي، وبيّن الباحث أن كثير من هذه الحرف الشعبية له ارتباط وثيق بالعادات والمعتقدات الراسخة عند المصريين منذ القدم.

وضمن مبادرة ثقافتنا في أجازتنا، قدمت المواقع الثقافية بالجيزة عددا من الأنشطة الصيفية، حيث عقد قصر ثقافة الجيزة ورشة لتعليم رسم الطبيعة الصامتة بطريقة الظل والنور وتدرجاته بالقلم الرصاص للفنانة بسمة محمد، كما قدمت د. فدوى معتمد ورشة فنون تشكيلية بمدرسة الحياة الرسمية لرسم شخصيات كرتونية للأطفال، وتعليم الرسم بألوان الأكريلك للكبار، بينما واصل الفنان احمد محمود فعاليات ورشة تعليم العزف على الفيولينة، مع ورشة تعليم صولفيج قدمتها الفنانة بسنت محمود، بالإضافة إلى ورشة تعليم رسم البورتريه بالألوان المائية للفنان صفوت عز الدين.

في السياق، أقيمت ورشة فنون تشكيلية، بمكتبة ساقية مكي الثقافية؛ للتعبير عن أشهر المعالم السياحية في مصر ، بإشراف محمد حامد، كما عبر رواد بيت ثقافة طموه بالرسم والتلوين عن أهمية نهر النيل، بمشاركة رأفت عباس ومع الأطفال من ذوي الهمم نفذت مكتبة امبابة، ورشة أشغال يدوية لعمل عرائس القفاز من بواقي الأقمشة، أعدتها داليه سمير، كما أقيمت ورشة فنون تشكيلية لتعليم فن الاوريجامي، بمكتبة الشيخ زايدالثقافية، تنفيذ إسراء أسامة.

وضمن مبادرة نقرأ لنرتقي، ناقشت جيهان مصطفى بمكتبة بولاق الدكرور الثقافية،كتاب "الإنسان والحضارة" تأليف يوسف الحوراني،بينما ناقش عبد التواب محمود بمكتبة الناصرية كتاب "الخليفة العادل" تأليف أحمد فتحي، الذي يطرح خلاله المؤلف لقصة حياة الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز خامس الخلفاء الراشدين.