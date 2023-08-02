ناجى الشهابى يكشف أبرز مقترحات "الجيل الديمقراطى"

أوضح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أبرز المقترحات التي قدمها حزب الجيل الديمقراطي في الجلسات الخاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية، قائلًا: إن المقترحات كانت متعددة، كان أهمها قانون الانتخابات، وفضلنا أن تكون من خلال القائمة النسبية غير المشروطة، بالإضافة إلى الإشراف القضائي على كل العملية الانتخابية".

وأضاف الشهابي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد المهدي عبر فضائية extra news، أنه طبقًا لدستور يناير 2014، فإن الإشراف القضائي على الانتخابات كان سينتهي خلال عام 2024م، لافتًا إلى أن حزب الجيل طالب خلال جلسات الحوار الوطني بأن يمتد الإشراف القضائي على الانتخابات لفترات أخرى، وقد تمت الموافقة، وأصبحت الانتخابات حاليًا سوف تجرى في كل مراحلها تحت إشراف قضائي.

وأشار إلى أنه توجد قناعة لدى الأحزاب السياسية والرأي العام، بأن القضاة هم الأضمن بالإشراف على كل مراحل العملية الانتخابية بدءًا من مرحلة تلقي الطلبات والتصويت، انتهاء بمرحلة التصويت والفرز وإعلان النتيجة.