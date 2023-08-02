الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ناجى الشهابى يكشف أبرز مقترحات "الجيل الديمقراطى"

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

أوضح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أبرز المقترحات التي قدمها حزب الجيل الديمقراطي في الجلسات الخاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية، قائلًا: إن المقترحات كانت متعددة، كان أهمها قانون الانتخابات، وفضلنا أن تكون من خلال القائمة النسبية غير المشروطة، بالإضافة إلى الإشراف القضائي على كل العملية الانتخابية". 

وأضاف الشهابي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد المهدي عبر فضائية extra news،  أنه طبقًا لدستور يناير 2014، فإن الإشراف القضائي على الانتخابات كان سينتهي خلال عام 2024م، لافتًا إلى أن  حزب الجيل طالب خلال جلسات الحوار الوطني بأن يمتد الإشراف القضائي على الانتخابات لفترات أخرى، وقد تمت الموافقة، وأصبحت الانتخابات حاليًا سوف تجرى في كل مراحلها تحت إشراف قضائي.

وأشار إلى أنه توجد قناعة لدى الأحزاب السياسية والرأي العام، بأن القضاة هم الأضمن بالإشراف على كل مراحل العملية الانتخابية بدءًا من مرحلة تلقي الطلبات والتصويت، انتهاء بمرحلة التصويت والفرز وإعلان النتيجة. 

الأكثر قراءة

محامى "كهربا" يكشف مفاجأة بشأن غرامة الزمالك.. ويؤكد: أنتظر اعتذار الشيبى للأهلى

"قعدة المزاج بين شاب وطليقته تحولت لجريمة".. ماذا حدث داخل شقة المطرية؟

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

متاح.. مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم

اللواء فؤاد علام: الإخوان لن تقوم لهم قائمة ولو بعد 50 سنة لأنهم فقدوا السند الشعبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس