الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس: نشيد بدور مصر فى القضية الفلسطينية.. وقدمنا رؤية شاملة خلال "لقاء الأمناء"

لقاء الأمناء العامين
لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في العلمين

أعرب طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس الفلسطينية، عن تقديره لاستضافة مصر لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، ومشيدًا بدورها في القضية الفلسطينية.

وأكد النونو، في تصريحات لـ«الدستور»، أن لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كان إيجابيًا، وأنهم لن يتوقفوا عند المرحلة الحالية.

وقال: "سنواصل العمل مع الأشقاء في مصر من أجل الوصول إلى خطة وقيادة وطنية مشتركة؛ لمواجهة الحكومة الإسرائيلي الحالية، وتحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن وفد حماس، برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، قدم رؤية شاملة، خلال مناقشات الأمناء العامين، وتشمل عناصر الإجماع الوطني، متابعًا: "نأمل التقاط تلك الرؤية والتفاعل الإيجابي معها".

واستضافت مصر، الأحد الماضي، لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مدينة العلمين الجديدة. 

وناقش اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، والتحديات التي تواجهها القضية داخليًا ودوليًا، بالإضافة إلى بحث سبب إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية. 

حماس مصر لقاء الأمناء الفصائل الفلسطينية العلمين

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