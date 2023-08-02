"قعدة المزاج بين شاب وطليقته تحولت لجريمة".. ماذا حدث داخل شقة المطرية؟

تحولت قعدة مزاج بين شاب وطليقته إلى جريمة شروع في قتل بعدما سدد جزار عدة طعنات لطليقته عقب جلسة تعاطي مخدرات سويًا داخل شقة بمنطقة المطرية.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول سيدة جثة عليها آثار إصابات بمناطق متفرقة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وعثر على جثة سيدة مصابة بجروح وكدمات شديدة، وبعمل التحريات تبين أن طليقها وراء ارتكاب الواقعة، وألقي القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وأن الضحية كانت معه في شقته وتناولوا الحشيش سويًا ونشبت مشاجرة بينهما تعدى عليها فيها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.