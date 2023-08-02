"الفرصة".. كلينيدو منصة إلكترونية توصل المرضى بمقدمى الخدمة الطبية

كشف علي وحيد، مؤسس شركة كلينيدو، عن مشروعه الاستثماري للجنة تحكيم برنامج "الفرصة".

وقال، إن كلينيدو منصة إلكترونية توصل المرضي بمقدمي الخدمة الطبية، لأن هناك مشاكل كثيرة يقع فيها الكثيرون عندما يتوجهون للتخصص الخطاء.

وأضاف أن المشكلة الأساسية للمرض لا تحل من أول زيارة للطبيب، لذلك الشركة رفيق الرعاية الصحية، لأنه يوصل المريض بأنسب دكتور في أنسب تخصص بناء علي الأعراض التي يفصح بها المريض.

وأشار إلى أن المريض يدخل على كلينيدو ويكتب الأعراض التي يشعر بها، والبرنامج يقوم بترشيح مجموعة من أشطر الدكاترة في التخصص الذي يعاني منه والمناسب لحالته، ويستطيع المريض أن يحجز بصوته أي حجز في عيادة أو مستشفى أو استشارة فيديو كول عبر التطبيق.