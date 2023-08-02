الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الفرصة".. كلينيدو منصة إلكترونية توصل المرضى بمقدمى الخدمة الطبية

جريدة الدستور

كشف علي وحيد، مؤسس شركة كلينيدو، عن مشروعه الاستثماري للجنة تحكيم برنامج "الفرصة".

 وقال، إن كلينيدو منصة إلكترونية توصل المرضي بمقدمي الخدمة الطبية، لأن هناك مشاكل كثيرة يقع فيها الكثيرون عندما يتوجهون للتخصص الخطاء.

وأضاف أن المشكلة الأساسية للمرض لا تحل من أول زيارة للطبيب، لذلك الشركة رفيق الرعاية الصحية، لأنه يوصل المريض بأنسب دكتور في أنسب تخصص بناء علي الأعراض التي يفصح بها المريض.

وأشار إلى أن المريض يدخل على كلينيدو ويكتب الأعراض التي يشعر بها، والبرنامج يقوم بترشيح مجموعة من أشطر الدكاترة في التخصص الذي يعاني منه والمناسب لحالته، ويستطيع المريض أن يحجز بصوته أي حجز في عيادة أو مستشفى أو استشارة فيديو كول عبر التطبيق.

مواد متعلقة

الفرصة.. "زيد" شركة لإدارة "تحويشة العمر" بدون قيود

"الفرصة".. بوصلة تكنولوجيا تحليل السمات لخدمة الشركات

بدء ثالث حلقات منافسة الأقوياء من برنامج "الفرصة"

إبراهيم سرحان ضيف شرف لجنة تحكيم برنامج "الفرصة"

منتج فنى: دعوة الشركة المتحدة لاجتماع اتحاد منتجى مصر تخدم الصناعة

خبير اقتصادي: ‏الضغوط على الاقتصاد الأمريكى بسبب استمرار رفع الفائدة

تفاصيل اجتماع اتحاد منتجى مصر بمشاركة الشركة المتحدة

داعية إسلامية تكشف عن أول حالة خلع فى الإسلام

الأكثر قراءة

محامى "كهربا" يكشف مفاجأة بشأن غرامة الزمالك.. ويؤكد: أنتظر اعتذار الشيبى للأهلى

"قعدة المزاج بين شاب وطليقته تحولت لجريمة".. ماذا حدث داخل شقة المطرية؟

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

عميد كلية طب سوهاج يوجه رسالة لأولياء الأمور بعد رسوب 61% من طلاب الفرقة الأولى

اللواء فؤاد علام: الإخوان لن تقوم لهم قائمة ولو بعد 50 سنة لأنهم فقدوا السند الشعبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس