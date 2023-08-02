قناة الناس| أستاذ بالأزهر: من هذا الباب يسيطر الشيطان على الإنسان (فيديو)

قال الدكتور على شحاتة، الأستاذ بجامعة الأزهر، إنّ الشيطان دائما يدخل للإنسان ليوقعه فى الخطأ والمعصية فى لحظات الغفلة، لافتًا إلى أنه عندما يتعامل الإنسان فى كل تصرفاته وعبادته أن الله يراه فإنه لا يدخل فى الغفلة أبدا.

وأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "مع الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ الله مكن الشيطان من الوسوسة للإنسان المركب من شهوات ورغبات، فيأخذه على حين غره، مستشهدا بقوله تعالى: (قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ).

واستكمل: "على الإنسان أن يستحضروا عظمة الله فى قلوبهم طول الوقت حتى لا يخطئوا، وإذا أخطأ يستحي من نفسه لأنه عنده يقين أن الله سبحانه وتعالى يراقبه، وإذا وقع فى الخطأ يرجع إلى الله سريعا، لهذا ينمو الإيمان ويزيد".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.