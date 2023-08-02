الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الفرصة".. بوصلة تكنولوجيا تحليل السمات لخدمة الشركات

جريدة الدستور

كشف أحمد الشرقاوي، مؤسس شركة "بوصلة"، عن مشروعه الاستثماري للجنة تحكيم برنامج الفرصة.

وقال "الشرقاوي"، إن بوصلة هي تكنولوجيا تستطيع تحليل الصوت في المكالمات للتعرف على طبيعة الشخص وسماته الشخصية وحالته المزاجية.

وأضاف أن البرنامج يتيح أفضل أساليب التواصل التي يمكن اتباعها مع العميل، موضحًا أنه يمكن نقل هذه التكنولوجيا للكول سنتر والمطورين العقاريين، للمساعدة في التعامل مع أي عميل في أقل وقت ممكن.

وأشار إلى أن البرنامج يساعد الشركات في اختيار أفضل الموظفين عن طريق نبرات أصواتهم وتحليل سمات الشخصية الخاصة بهم باستخدام دقة الذكاء الاصطناعي التي تخطت الـ80%.

وتابع: "أهم حاجة في بوصلة وفريقها كل واحد مؤمن بالفكرة، وبيدعمها بخبرته ووقته ومجهوده، وهدفنا كل شركة في مصر تستفيد من خدماتنا، وممكن نخدم الرعاية الصحية لمصر بشكل كبير".

 

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