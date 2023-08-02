الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إبراهيم سرحان ضيف شرف لجنة تحكيم برنامج "الفرصة"

إبراهيم سرحان
إبراهيم سرحان

حلّ الخبير المالي إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ضيف شرف على لجنة تحكيم برنامج "الفرصة"، ليقوم بدوره في تقييم مشروعات البرنامج.

وبدأت ثالث حلقات منافسة الأقوياء، من برنامج "الفرصة" مع الإعلامية لميس الحديدي، والمُذاع عبر فضائية "ON"، مساء اليوم الأربعاء.

وتشكلت لجنة تحكيم الفرصة من الدكتور عمرو عوض الله، المستثمر المصري في كاليفورنيا، وعمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر، وائل الفخراني، الخبير في شركات التكنولوجيا، أمل عنان، شريكة جلوبال فايند في مصر، وكبير مسئولي الاستثمار في الجامعة الأمريكية.

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