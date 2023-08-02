انتهاء اختبارات القدرات الخميس.. وبدء التنسيق للجامعات السبت

تنتهى اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣، غدا، للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز تلك الاختبارات، وذلك بعد مد الفترة المحددة لها لمدة ٧ أيام، على أن تبدأ المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات السبت، وتنتهى يوم الخميس الموافق ٨ أغسطس.

ومن المقرر أن يتم فتح المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والفنية بعد الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى بالجامعات الحكومية.

وقال الدكتور محمد الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن تنسيق العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤ سيكون عن طريق توحيد نظام القبول بكل الجامعات الخاصة والأهلية، من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعة التى يرغب فى الالتحاق بها.

وأوضح أن نظام القبول الموحد هو نظام إلكترونى بالكامل، يقوم على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص فى توزيع الأماكن المتاحة بالكليات المختلفة، ويمنع التلاعب، ولا يسمح بأى تدخل فى نظم اختيار الطلاب، ويطبق على طلاب الشهادات المصرية، «الثانوية العامة، الأزهرية، الدبلومات الفنية»، ويتم قبول الطلاب بالكليات المختلفة وفقًا لمجموع درجاتهم وترتيب رغباتهم.

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أعلنت عن الجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وهى جامعات ٦ أكتوبر، وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، ومصر للعلوم والتكنولوجيا، ومصر الدولية، والجامعة الألمانية بالقاهرة، والأهرام الكندية، والبريطانية فى مصر، والحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وفاروس، والنهضة، والمستقبل، والمصرية الروسية، والدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وهليوبوليس، والجيزة الجديدة، ودراية، وبدر، وحورس، والمصرية الصينية، وميريت، وسفنكس، والسلام، والصالحية الجديدة، والحياة، ومايو.

ولفت إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات هذه الجامعات للمرحلة الأولى، فى العام الماضى جاء على النحو التالى: كلية الطب ٨٢٪، وطب الأسنان ٨٠٪، والعلاج الطبيعى ٧٨٪، والصيدلة ٧٤٪، والطب البيطرى ٧٠٪، والهندسة ٦٨٪، وعلوم الحاسب ٦٢٪، و٥٥٪ للقبول فى كليات التكنولوجيا الحيوية والعلوم الصحية التطبيقية والتمريض والإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية والفنون والفنون التطبيقية والآداب والعلوم السينمائية والإعلام، والتربية والسياحة والفنادق والحقوق والدراسات القانونية واللغات والترجمة والزراعات الصحراوية والعلوم الأساسية والآثار والزراعة.

وفى الإطار نفسه، أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن الحد الأدنى للقبول بكلياتها، مع فتح باب القبول بالجامعة وكلياتها أمام الراغبين للالتحاق بها حتى ١٨ أغسطس الجارى، على أن يتم التقدم عبر الموقع الرسمى للمدينة على شبكة الإنترنت، أو عبر زيارة مقر الجامعة.

وجاء الحد الأدنى لجامعة العلوم والتكنولوجيا بمساريها الهندسى والعلمى، عند ٧٠٪ للحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها، وللثانوية البريطانية والدبلومة الأمريكية عند ٨٥٪، ولكلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعى عند ٦٥٪ للثانوية العامة رياضيات، و٧٠٪ الثانوية العامة علوم، والشهادات الأجنبية عند ٨٠٪، وبالنسبة لكلية إدارة الأعمال التى تستقبل الدفعة الأولى فسيكون الحد الأدنى للقبول بها ٦٠٪ «علمى وأدبى ثانوية عامة»، و٧٥٪ للحاصلين على الشهادات الأجنبية.