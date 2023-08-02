لا يفوتك هذا المساء|فرق شمال إفريقيا تواصل السقوط.. و4 توجيهات رئاسية لتطوير منظومة الرائدات المجتمعيات

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

سحب وأمطار رعدية.. تحذير عاجل من "الأرصاد" لأصحاب هذه المناطق

أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى بداية تكوّن السحب الركامية على مناطق من أقصى الجنوب.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّه من المتوقع أن تتطور هذه السحب خلال الساعات القادمة ليصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من (حلايب - شلاتين - أبو سمبل - بحيرة ناصر). لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4464817

محمد الباز: ستظل الصحافة الورقية مصدرًا لحفظ التراث وتوثيقه (صور)

وجّه الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور” الشكر لصالون القاهرة الثقافى بسينما الحضارة، لافتًا إلى أنه يود الحديث حول مسألة هل الصحافة تعتبر وثيقة تاريخية أم لا؟؛ معتبرًا أن البعض ما زال يشكك فى مهنة الإعلام وأن هناك قوى أخرى تؤثر فيه؛ لافتا إلى أننا فى حاجة للاتفاق حول الصحافة الورقية الأكثر توثيقًا للتراث، خاصة فى ظل انتشار الإعلام الرقمى.

وأضاف الباز، ضمن فعاليات صالون القاهرة الدولي بمركز سينما الحضارة بدار الأوبرا، أن الصحافة الورقية ستظل مصدرًا للتوثيق، موجهًا الشكر للإذاعي أحمد عطا الله على برنامجه "مصر تغنى" إيمانًا بدوره للحفاظ على التراث. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4464803

4 توجيهات رئاسية لتطوير منظومة الرائدات المجتمعيات

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، لمتابعة جهود الدولة فى تعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الالكتروني، أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض تجربة الرائدات المجتمعيات في مجال تعزيز وعي المرأة والأسرة والمجتمع. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4464810

إحالة المتهمين بسرقة فيلا سكنية بمنطقة التجمع الخامس للمحاكمة

أحالت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء، المتهمين بسرقة فيلا بمنطقة التجمع الخامس لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا أمام جهات التحقيق المختصة بارتكابهم جريمة سرقة فيلا بمنطقة التجمع، وأنهم وراء سرقة الشقق والفيلات السكنية بمحيط القاهرة الجديدة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4464818

الخارجية العراقية تنفى التفريط فى سيادة العراق البرية أو البحرية

نفت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأربعاء ما يتم تداوله بشأن التفريط بسيادة العراق البريّة أو البحريّة، لا سيما ما يتعلّق بمنطقة "أُم قصر" بمحافظة البصرة، مؤكدة التزام العراق التام بشأن ترسيم الحدود مع الكويت.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية العراقية، نشر عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، نؤكد أن الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي جاء وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993، الذي تبدي حكومة العراق التزامها التام بشأنه وإيفائها بالالتزامات الدولية ذات الصلة، كما أن الحدود البرية لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميًا. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4464836

فرق شمال إفريقيا تواصل السقوط.. الترجى والصفاقسى يودعان كأس الملك سلمان

تعادل الترجي الرياضي التونسي مع مواطنه الصفاقسي، سلبًا دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 "البطولة العربية".

الفريقان كثفا محاولاتهما طيلة أحداث المباراة لهز الشباك، لكنهما فشلا في مسعاهما، لينتهي اللقاء دون أهداف ودون فائز. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4464820