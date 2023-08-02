بدء ثالث حلقات منافسة الأقوياء من برنامج "الفرصة"

بدأت ثالث حلقات منافسة الأقوياء، من برنامج "الفرصة" مع الإعلامية لميس الحديدي، والمُذاع عبر فضائية "ON"، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه لأول مرة تقوم منافسة بين رؤساء الشركات الناشئة لأول مرة وجهًا لوجه مع لجنة التحكيم الرئيسية.

وتابعت:" شركة بوصلة وكلينيدو وزيد وجها لوجه أمام لجنة التحكيم".

وتشكلت لجنة تحكيم الفرصة من الدكتور عمرو عوض الله، المستثمر المصري في كاليفورنيا، وعمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر، وائل الفخراني، الخبير في شركات التكنولوجيا، أمل عنان، شريكة جلوبال فايند في مصر، وكبير مسئولي الاستثمار في الجامعة الأمريكية.