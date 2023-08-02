"الفن مصرى".. مدحت صالح وريهام عبدالحكيم يحييان أقوى ليلة طربية فى العلمين

تقدم إدارة مهرجان العلمين الجديدة فصلًا جديدًا من الإبداع والترفيه، اليوم، عبر مجموعة من الفعاليات الفنية والرياضية التى تراعى التنوع؛ لتتناسب مع جميع الأعمار والشرائح والأذواق.

ويحتضن مسرح «العلمين الجديدة»، اليوم، حفلًا للنجم الكبير مدحت صالح والنجمة ريهام عبدالحكيم.

ونفدت تذاكر الحفل خلال الساعات الماضية بعد إتاحتها على موقع «تذكرتى»، حيث أقبل الجمهور بشكل كبير على الحجز فى ظل الشعبية الجارفة للنجمين الكبيرين وتفردهما الطربى.

وأنهى القائمون على الحفل كل التجهيزات على المسرح الذى يحتضن عددًا من الحفلات الطربية، بالتوازى مع الحفلات الأخرى على مسرح «العلمين أرينا». وأعد النجم مدحت صالح، بالتعاون مع فرقته الموسيقية والموسيقار عمرو سليم والمايسترو أحمد عامر، برنامجًا مميزًا يضم أهم أغانيه القديمة والحديثة، إضافة إلى أغانى عدد من عمالقة الطرب فى إطار الاحتفاء بذكرى عدد منهم، وأبرزهم محمد فوزى.

كما تقدم النجمة ريهام عبدالحكيم برنامجًا فنيًا طربيًا مميزًا للغاية بالتعاون مع المايسترو محمد الموجى.

واتفق الثنائى خلال الفترة الماضية على برنامج الحفل وأجريا عددًا من البروفات التحضيرية، ليخرج الحفل على أكمل وجه لتكتمل الليلة الطربية التى يشارك فيها النجم الكبير مدحت صالح.

ويتضمن برنامج ريهام عبدالحكيم عددًا من أغانيها الرائعة، مثل «بالورقة والقلم» و«هتحس بقيمتى» و«أحلى هدية» وغيرها، إضافة إلى عدد من الأغانى التراثية مثل «ألف ليلة وليلة» لكوكب الشرق، وأغانٍ أخرى لفيروز ووردة ونجاة.

حفل أحمد سعد على «أون» الجمعة.. وتامر حسنى بـ«دى إم سى» السبت

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الحفلات الضخمة الخاصة بمهرجان العلمين الجديدة التى أُقيمت خلال الفترة الماضية، بداية من غد على قنواتها المختلفة.

وتعرض «المتحدة» حفل النجم أحمد سعد الذى أُقيم الأسبوع الماضى بالعلمين الجديدة عبر قنوات «أون»، الجمعة، ليعيش الجمهور مع ليلة غنائية مميزة تمتد لنحو ٣ ساعات، قدم فيها «سعد» عددًا من أهم أغنياته، وسط عروض مبهرة للغاية وفرق راقصة.

وفى الحادية عشرة مساء بعد غدٍ، تعرض قنوات «دى إم سى» حفل نجم الجيل تامر حسنى الذى افتتح فعاليات المهرجان الفنية، والذى حضره عدد كبير من الجمهور وحقق بداية مبهرة للحدث الفريد.

وشهد الحفل عروضًا للألعاب النارية التى صُممت خصيصًا للحفل، وشهد الحدث دخول النجم تامر حسنى بشكل مختلف، مقدمًا عددًا من أهم أغنياته القديمة، وبعضًا من أغانيه الجديدة من ألبوم «هرمون السعادة»، وسط حضور عدد كبير من المشاهير والتيك توكر الألمانى نويل روبينسون، الذى حرض على مشاركة «تامر» والرقص بشكل مختلف.

وتحدد «المتحدة» خلال الساعات المقبلة، موعد عرض حفل النجم اللبنانى راغب علامة والنجمة اللبنانية نانسى عجرم، الذى أُقيم قبل أيام فى المهرجان. وسيتم تصوير حفلات النجوم مدحت صالح وريهام عبدالحكيم ومحمد منير وحميد الشاعرى وإليسا وتامر عاشور وباقى الحفلات، لعرضها على قنوات «المتحدة» خلال الأيام المقبلة.

بدء منافسات «الترايثلون» سياحة ودراجات

انتهت ترتيبات إقامة بطولة «الترايثلون» ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة خلال الساعات الماضية.

وتضم البطولة ٣ رياضات هى: السباحة وركوب الدراجات والجرى، ويشارك فيها عدد كبير من اللاعبين من مختلف دول العالم، وتستمر من اليوم حتى بعد غد، وسط منافسات قوية مرتقبة.

وتقام مراسم تسليم الجوائز بعد غد بحضور عدد من مسئولى الرياضة، وسط احتفالية مميزة ومختلفة وأنشطة رياضية ترفيهية سياحية.

انطلاق بطولة كرة الطائرة الشاطئية بمشاركة عالمية.. 23 أغسطس

حددت إدارة مهرجان العلمين، بشكل نهائى، موعد بطولة كرة الطائرة الشاطئية الدولية التى يشارك فيها عدد كبير من دول العالم، لتقام فى ٢٣ أغسطس الجارى وتستمر حتى ٢٦ من الشهر نفسه. ويشهد ختام الفعاليات تسليم الجوائز للفرق الفائزة فى احتفالية ضخمة ومختلفة.

ومن المقرر أن تطلق شركة «تذكرتى» ميزة حجز تذاكر البطولة على موقع الشركة خلال الساعات المقبلة، للسماح للجمهور بالحجز قبل المنافسات بوقت كافٍ.

تأتى البطولة بعد نجاح مجموعة من البطولات الرياضية خلال فعاليات المهرجان، منها بطولة كرة القدم الشاطئية بمشاركة نجوم الجيل الذهبى لمنتخب مصر والبطولة الدولية لـ«البادل»، وغيرها من البطولات.

وتضع الإدارة اللمسات النهائية لإقامة البطولة العربية للجودو ضمن فعاليات المهرجان، بمشاركة عدد كبير من لاعبى وفرق الوطن العربى.