ختام فعاليات المعرض والملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب «إديوجيت» وسط مشاركة واسعة للجامعات

اختتمت فعاليات المعرض والملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب «إديوجيت»، في دورته الـ 13، ، الذي عقد خلال الفترة من 30 يوليو إلى 1 أغسطس الجاري، برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة عشرات الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية، بفندق كمبنسكي التجمع الأول بالقاهرة.

شهد المعرض مشاركة مصرية ودولية واسعة من مؤسسات التعليم العالي، إذ يستضيف الملتقى ممثلي ما يزيد عن 100 جامعة من أهم الجامعات المصرية والعالمية منها، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، بخلاف الجامعات الأهلية الدولية والجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، وأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية مثل الجامعات الكندية، جامعة هيرتفوردشير، الجامعات الأوروبية.

كما استضاف المعرض عددا من الجامعات المصرية الخاصة والأهلية منها الجامعة البريطانية، جامعة المستقبل، الأكاديمية البحرية، الجامعة الفرنسية، جامعة مصر للمعلوماتية، وجامعات العاصمة الإدارية Hertfordshire الأوروبية و الكندية، وجامعة بدر، وجامعة مصر الدولية، كما تشارك الجامعات الأهلية الجديدة وعلى رأسها جامعة الجلالة، العلمين، المنصورة وسلمان للمساعد على إتاحة تعليم ذي جودة عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، وعلى المستوى الدولي يشارك بالمعرض جامعات من أكثر من 20 دولة منها، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، إسبانيا، اليابان، ألمانيا، اليونان، روسيا، المجر، الأردن.

وحرصت العديد من الجامعات المصرية والعالمية على المشاركة بمعرض إيديوجيت حيث يُعد فرصة كبيرة لعرض برامجها وخدماتها للطلبة،حيث تتنافس الجامعات المشاركة لتقديم خدمة تعليمية متميزة لطلاب الثانوية والشهادات المعادلة لها.

وحرص على المشاركة ولقاء الطلاب العديد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات المصرية، والعربية والدولية، وخبراء التعليم العالي من مصر والعالم، وكذلك عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات تكنولوجيا المعلومات، خدمات الدفع الإلكتروني والتمويل الاستهلاكي حيث يُعد المعرض فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والرؤى والتعرف على أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في مجال التعليم العالي والقطاعات المتعلقة به في المنطقة والعالم.

وتبنت فعاليات الملتقى دعم محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم والتي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي.

وأشاد دنى دارپى رئيس الجامعة الفرنسية، بتنظيم ملتقيات ومعارض التعليم العالي في مصر، موضحا أن معرض التعليم العالي إيديوجيت، بمثابة منصة مهمة وتنظيمه في هذا الوقت فارق للطلاب قبل الالتحاق بالجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة الفرنسية، أن موعد إقامة معارض إيديوجت مناسب جدا للطلاب وأولياء الأمور كونه فرصة مهمة للاطلاع على ما تقدمه الجامعات من برامج مميزة، لافتا إلى أن الجامعة الفرنسية سعيدة بالمشاركة في الملتقى وإتاحة الفرصة للالتقاء بالطلاب وعائلتهم.

وأشار إلى أن الجامعة تقدم برامج دراسية فريدة طبقا للنظام الفرنسي، بنظام منح البكالوريوس بعد 3 سنوات دراسة، وإتاحته أيضا باللغة الإنجليزية، موضحا أنه يتم الحصول على شهادة معتمدة من فرنسا وشهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصري.

ولفت إلى أن الجامعة الفرنسية تقدم شهادة عالمية وثقافة أوروبية تؤهل الطلاب للالتحاق بالعمل في أي مكان في العالم، مشيدا بتطوير عمليات البحث العلمي في مصر والعمل على الارتقاء بجودة التعليم وهو ما يزيد من إشعاع وتنمية التعليم بالدولة المصرية في ظل الانتشار الكبير للجامعات بأنحاء الجمهورية.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن تنظيم مثل هذه الملتقيات والمعارض، يساعد على زيادة التنافسية بين الجامعات المشاركة لتقديم خدمة تعليمية متميزة لطلاب الثانوية والشهادات المعادلة لها.

كما أكد عبدالغفار، أن معرض إيديوجت، فرصة مناسبة للترويج والتسويق للإمكانيات والقدرات التي تتوفر بالمؤسسات الأكاديمية، وما تشتمل عليه من نظم وبرامج مميزة، تعطيها أولوية تنافسية في محيطها الإقليمي، وتساهم في تحقيق أهداف تلك المؤسسات في جذب مزيد من الطلاب للالتحاق بها، وتحسين كافة جوانب العمل بها؛ لتحظى بقدر أكبر من القدرة التنافسية، فضلاً عن دور المعرض في توضيح المسارات التعليمية المختلفة أمام الطلاب الجدد؛ بما يوفر عليهم الوقت والجهد، مطالبا بوجود المزيد من هذه الفعاليات الترويجية الهامة.

وأشار عبدالغفار، إلى أن معرض التعليم العالي إيديوجيت، فرصة مهمة لطلاب الثانوية العامة وطلاب شهادات المعادلات للتعرف على ما تقدمه الجامعات، في ظل التطور الهائل الذي شهدته مع اهتمام الدولة بزيادة روافد التعليم وتنوعه وهو ما يعطي إيجابية كبيرة للارتقاء بمنظومة التعليم، لذلك فمثل هذه المعارض منصة هامة للتعرف على الجامعات واختيار الأفضل قبل الالتحاق بالجامعات بعد الانتهاء من مرحلة الثانوية العامة.

فيما أكد الدكتور محمود أبوالنصر، رئيس الجامعة العربية المفتوحة، أن EDUGATE، يعد معرضًا تعليميًا له دور فعال في الترويج للتعليم العالي ومؤسساته المختلفة، وتوفير فرص تعليمية أكبر بها، وإثراء التجربة التعليمية للطلاب، ومساعدتهم في تحديد دراستهم الجامعية ومستقبلهم، من خلال إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف على تفاصيل برامج الجامعات ونظم الدراسة بها، وإمكانية التواصل مع ممثلي هذه الجامعات.

ولفت إلى أن المعرض يحظى بمشاركة كبيرة وفاعلة من جانب الجامعات والأكاديميات المصرية، والعربية والعالمية في فعاليات المعرض؛ لافتا إلى أن ذلك يجعله أقرب إلى ملتقى دولي يضم طلاب الثانوية العامة بكافة أنواعها، وطلاب التعليم العالي الباحثين عن التدريب، وخريجي الجامعات والدراسات العليا الباحثين عن فرصة أو منحة تعليمية؛ باعتبار مصر سوقًا تعليميًّا مفتوحًا وجاذبًا، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهؤلاء الطلاب