الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادي: ‏الضغوط على الاقتصاد الأمريكى بسبب استمرار رفع الفائدة

الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي

‏ كشف هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، عن معنى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية من قبل وكالة فيتش الدولية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، إن ‏هناك ضغوطا على الاقتصاد الأمريكي وهذه الضغوط مرجعها عدة أمور الأمر الأول هو استمرار رفع أسعار الفائدة.

وأضاف أن الاجتماع الأخير تم رفع 25 نقطة وبالتالي وصلنا إلى‏ 5.5% ومعنى ذلك هو زيادة كلفة الدين العام في أمريكا، مشيراً إلى أن استمرار رفع الفائدة له مكاسب فيما يتعلق بمساعدة الدولار.

 وتابع: "فيما يتعلق بقدرة الاقتصاد الأمريكي على جذب الاستثمارات من مختلف الدول، ولكن رفع الفائدة يشكل عبئا على البنوك والخزانة الأمريكية، وأيضا يشكل عبئا على المواطنين بسبب الفوائد لان معظم المواطنين الأمريكان مدينون إلى القطاع المصرفي".

وأردف: "المواطن الأمريكي وصل إلى مرحلة أصبح فيها غير قادر على الوفاء باحتياجاته، ويظل النفوذ الأمريكي موجودا في الفترة المقبلة على الرغم من قرار فيتش خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة".

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