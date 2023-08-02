حركة تنقلات ضباط النظام بمديرية أمن القاهرة

اعتمد اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، حركة تنقلات بين القيادات الأمنية بالعاصمة.

شملت الحركة تعيين اللواء أشرف جاب الله مديرًا لقطاع الجنوب، واللواء محمد قدري مديرًا لقطاع القاهرة الجديدة، واللواء أسامة نصر مديرًا لقطاع الشمال، اللواء إبراهيم مليك مديرًا لقطاع الشرق، اللواء خالد الدمرداش مساعدًا لفرقة مصر القديمة، واللواء محمد أبوسريع مساعدًا لفرقة الشمال.

كما تم تعيين العقيد أشرف شوقي مأمورًا لقسم المعادي، والعقيد محمد طارق مأمور قسم الخليفة، العقيد محمد الزيني مفتشًا لفرقة الشرق، العقيد حمد وصفي مأمورًا لقسم ثان مدينة نصر، اللواء محمد شمس مساعدًا فرقة مصر الجديدة، اللواء أحمد جاد مساعد فرقة الشرق.

وشملت الحركة تعيين العقيد حسن عبد الرازق مأمورًا لقسم عابدين، واللواء وليد فرحان مديرًا للتخطيط والمتابعة، اللواء سمير صلاح مساعدًا لفرقة الزيتون، والعميد أحمد يسري مأمورًا لقسم مصر القديمة، والعميد محمد شعيب مأمورًا لقسم التجمع الأول.