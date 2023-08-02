الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد اجتماعه ووزيرة التضامن..

4 توجيهات رئاسية لتطوير منظومة الرائدات المجتمعيات

جريدة الدستور

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، لمتابعة جهود الدولة فى تعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الالكتروني، أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض تجربة الرائدات المجتمعيات في مجال تعزيز وعي المرأة والأسرة والمجتمع.

وأشارت في بيانها، إلى توجيهات الرئيس السيسي باتخاذ عددٍ من الإجراءات أبرزها:

  1. تطبيق أعلى معايير الجودة للصناعات الحرفية بما يتناسب مع القياسات الوطنية والدولية، وتشغيل رأس المال بطرق فعالة لصالح الحفاظ على التراث الوطني، وتعزيز التنمية المستدامة.
  2. مواصلة الجهود التي تقوم بها الرائدات الريفيات لرصد وحل المشكلات المجتمعية الشائعة على أرض الواقع، وبلورة أفضل السبل لتنفيذ الحلول المناسبة لها.
  3. مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية للمحافظة عليها وتنميتها، في إطار استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور فعال في النمو الاجتماعي والاقتصادي.
  4. الجهود التنموية التي تقوم بها آلية الرائدات المجتمعيات، وذلك على عدة محاور تختص بالخدمات والتوعية بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية والقيادات المحلية.

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