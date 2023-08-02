«ربيع» يترأس الاجتماع الطارئ لقطاع الدراسات العليا بجامعة دمياط

ترأس الدكتور حمدان ربيع، القائم بعمل رئيس جامعة دمياط، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الطارئ لقطاع الدراسات العليا والبحوث رقم 147، لبحث معوقات ومسيرة أعمال التطوير بالجامعة.

واستهل الدكتور حمدان ربيع، أعمال الاجتماع، بالتأكيد على أهمية المتابعة الدقيقة ومواصلة الجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ أعمال التطوير، مُشيدًا بجهود الدكتور السيد دعدور، رئيس الجامعة السابق، لاستكمال مسيرة التطوير بالجامعة.

وفي وقت سابق، أصدر الدكتور حمدان ربيع المتولى، القائم بعمل رئيس جامعة دمياط، قرارا بتكليف الدكتور أمانى محمد عبدالعزيز عوض وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ للقيام بعمل عميد الكلية إلى جانب عملها، ولحين تعيين عميداً للكلية أو صدور قرار آخر من السلطة المختصة، بحضور الدكتور محمد جمعة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مرفت حامد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.