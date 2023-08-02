رسميًا.. جابرييل خيسوس يغيب عن لقاء موناكو للإصابة

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، عن غياب مهاجمه البرازيلي جابرييل خيسوس، عن مباراة اليوم ضد موناكو الفرنسي.

ويلتقي فريق أرسنال نظيره موناكو الفرنسي، اليوم، ضمن معسكره الإعدادي استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويلعب خيسوس ضمن صفوف فريق أرسنال منذ انتقاله من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي كشف من خلاله عن إصابة جابرييل خيسوس في الركبة وغيابه عن المشاركة في مباراة اليوم، مشيرًا إلى أنه سيتم تقييم موقف الإصابة.

وغاب خيسوس لفترة قاربت الـ4 أشهر بسبب إصابته في الركبة أثناء مشاركته مع المنتخب البرازيلي في بطولة كأس العالم الماضية وخضع لعملية جراحية وعاد بعدها للتدرب والمشاركة مع الفريق في المراحل الأخيرة من الموسم المنقضي.

وشارك خيسوس في 33 مباراة مع أرسنال في الموسم المنقضي، وسجل 11 هدفًا وصنع 8 لزملائه في الفريق.

بدأ خيسوس مسيرته الاحترافية ضمن صفوف شباب نادي بالميراس البرازيلي، وتم تصعيده للفريق الأول في يناير من 2015، وقضى موسمين مع الفريق قبل الانتقال لمانشستر سيتي في يناير من عام 2017.