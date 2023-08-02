الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. جابرييل خيسوس يغيب عن لقاء موناكو للإصابة

جابرييل خيسوس
جابرييل خيسوس

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، عن غياب مهاجمه البرازيلي جابرييل خيسوس، عن مباراة اليوم ضد موناكو الفرنسي.

ويلتقي فريق أرسنال نظيره موناكو الفرنسي، اليوم، ضمن معسكره الإعدادي استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويلعب خيسوس ضمن صفوف فريق أرسنال منذ انتقاله من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي كشف من خلاله عن إصابة جابرييل خيسوس في الركبة وغيابه عن المشاركة في مباراة اليوم، مشيرًا إلى أنه سيتم تقييم موقف الإصابة.

وغاب خيسوس لفترة قاربت الـ4 أشهر بسبب إصابته في الركبة أثناء مشاركته مع المنتخب البرازيلي في بطولة كأس العالم الماضية وخضع لعملية جراحية وعاد بعدها للتدرب والمشاركة مع الفريق في المراحل الأخيرة من الموسم المنقضي.

وشارك خيسوس في 33 مباراة مع أرسنال في الموسم المنقضي، وسجل 11 هدفًا وصنع 8 لزملائه في الفريق.

بدأ خيسوس مسيرته الاحترافية ضمن صفوف شباب نادي بالميراس البرازيلي، وتم تصعيده للفريق الأول في يناير من 2015، وقضى موسمين مع الفريق قبل الانتقال لمانشستر سيتي في يناير من عام 2017.

جابرييل خيسوس خيسوس ارسنال موناكو إصابة خيسوس

الأكثر قراءة

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

"الأرصاد" توجه نصيحة للمواطنين لتجنب حرارة أغسطس

بسبب 100 جنيه.. قتل سيدة وأضرم النيران فى الجثة وهذا عقاب الجانى

غدًا.. البنك المركزى يحدد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

الهلال يهزم الوداد ويتأهل رفقة السد لربع نهائى البطولة العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس