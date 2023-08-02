الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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داعية إسلامية تكشف عن أول حالة خلع فى الإسلام

الدكتورة نيفين مختار
الدكتورة نيفين مختار

كشفت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، عن أول حالة خلع في الإسلام.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن الزوجة التي تطلب الطلاق، دون سبب،قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم عليها رائحة الجنة".

وأضافت أن الزوجة عندما تطلب الخلع أو الطلاق، يجب أن يكون بسبب قوي، مشيرة إلى أن هناك رجالًا يكونون بخلاء في كل شيء، فالزوج مكلف بـ أكل وشرب، وملبس، وعلاج، لكن الأشياء الترفيهية، ليست من الأساسيات.

وأشارت إلى أن هناك فتاة ذهبت لـ سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، متابعة: "أنها لا تحب زوجها وتريد أن تطلق منه، فالرسول قال لها ماذا أخذتي منه، فقالت حديقة، فأمرها برد الحديقة، وأمر الزوج بـ أن يطلقها، وهذه كانت أول حالة خلع في الإسلام".

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