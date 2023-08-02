الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز: أمراض القلوب تحيل بين العبد وربه

الشيخ رمضان عبدالمعز
الشيخ رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه في بعض الأحيان قد يكون القلب مصابًا بخلل، حيث الكبر أو الرياء أو الحقد أو الغل أو الحسد.

وأضاف عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية dmc، أن أمراض القلوب تحيل بين العبد وربه، وبالتالي يجب على العبد أن يراجع قلبه، مستشهدًا بقوله تعالى: "لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (18)". 

وحذر الشيخ رمضان عبدالمعز، من الظلم، فالله سبحانه وتعالى لا ينصر ظالمًا، ولا يعين ظالمًا، والظلم تجده في جوانب المجتمع المختلفة، حيث قد تجد زوجًا يظلم زوجته، أو زوجة تظلم زوجها، أب ظالم لأولاده، زوج مطلق زوجته ولا يعول أولاده ولا ينفق عليهم، فذلك ظلم كبير، معقبًا: "إن الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويمحق الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة". 

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