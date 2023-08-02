كاتب متخصص يكشف حقيقة نتائج «لجان الأكابر» بالثانوية العامة فى سوهاج

كشف رفعت فياض، الكاتب المتخصص في شئون التعليم، عن حقيقة حصول عدد من طلاب مدرسة في محافظة سوهاج على مجاميع كبيرة في امتحانات الثانوية العامة فيما عُرف إعلاميًا بـ«لجان الأكابر».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن المدرسة المعروفة إعلاميًا بـ«لجنة أولاد الأكابر» في محافظة سوهاج وتحديدا في منطقة دارالسلام، لم يتم إجراء امتحانات الثانوية العامة بها العام الجاري، نافيًا بشكل قاطع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق: «غير صحيح قولا وفعلا ولم يحدث على الإطلاق».

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم، أصدرت قرارا مع بداية العام الدراسي بعدم تحويل أي طالب إلى تلك المدارس إلا بعد العرض على وزير التعليم، لا سيما بعد واقعة الغش الجماعي العام الماضي.

وعن حقيقة تغيير نتيجة الطالبة إسلام في محافظة المنوفية، قال رفعت فياض، إن العبرة بالنهاية، ويجب التعامل مع النتيجة حسبما أصدرتها المدرسة وليس ما يتم تداوله عبر سوشيال ميديا.

وأشار إلى أن هناك كتائب إلكترونية تحاول تشويه جهود الدولة، وتسبب حالة من الإرباك في نتائج الثانوية العامة.