الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل ستعود روسيا إلى اتفاق الحبوب بعد تحقيق مطالبها؟

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علق الكاتب الصحفي أشرف العشري، علي تطور الأوضاع في الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك استراتيجية عسكرية حاكمة لروسيا في الأسابيع الأخيرة، وهي أن السيطرة على البحر الأسود تضمن الفوز بالحرب في أوكرانيا.

وأضاف أن روسيا الآن تسعى لتعزيز قواتها البحرية، ودشن بوتين بعد القمة الإفريقية 30 فرقاطة عسكرية، وبالتالي لا يمكن التغاضي عن تموضع روسيا في البحر الأسود وحتى البحر المتوسط بخاصة في سوريا.

ولفت إلى أن السيطرة على البحر الأسود تضمن لروسيا النفوذ والحضور بخاصة بعد ضرب موانئ أوديسا، وحتى بعد تقديم الغرب الدعم للمزارعين الأوكرانيين بعد عدم تصدير الحبوب، فمن سيقدم لهم الدعم في العام القادم.

وأوضح أنه في الوقت ذاته تعزز روسيا وجودها اقتصاديًا وسياسيًا عبر تصدير الحبوب وتقديمها للدول الإفريقية، بعد أن قدم 50 طنًا لتخفيف الأزمة عنهم، وبالتالي لن تكون هناك عودة لاتفاق الحبوب إلا بالشروط الروسية.

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