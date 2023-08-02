الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب 100 جنيه.. قتل سيدة وأضرم النيران فى الجثة وهذا عقاب الجانى

جثة
جثة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة متهم "غيني" الجنسية بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل سيدة وإضرام النيران في الجثة ومنزل المجني عليها وسرقتها بالمرج، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود شعبان- رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود وياسر فاروق التلاوي وأمانة السر حسام كمال.

وكان المستشار أحمد شورب- محامي عام أول شرق القاهرة الكلية، قد أحال القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم "محمد سوما" 24 سنة عامل بمطعم غيني الجنسية، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 31058 لسنة 2023 جنايات المرج.

تبين أنه في يوم 2022/7/7، سرق المتهم المبلغ المالي "مائة جنيه" والمملوك للمجني عليها "عائشة سيسية" بطريق الإكراه، بأنه حال تواجده بمسكنها باغتها، وكمم فاهها وأنفاسها حتى سقطت أرضاً فاقدة للوعي فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وحركتها، والاستيلاء على المبلغ المالي سالف البيان كرهاً عنها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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بسبب 100 جنيه.. قتل سيدة وأضرم النيران فى الجثة وهذا عقاب الجانى

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