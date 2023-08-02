الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. هانى تمام: "ضل راجل ولا ضل حيطة" أكذوبة ضيّعت حقوق المرأة (فيديو)

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنّ مقولة "ضل راجل ولا ضل حيطة"، أكذوبة كبيرة تسببت فى ضياع المرأة، وحولت حياتهن إلى جحيم وكآبة وضيق وحزن، لافتًا إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق كل فرد ليقوم بوظائف فى الكون، وهى العبادة، وليس الزواج.

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، الأربعاء، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ الزواج يعتبر فقط من مقومات الحياة، قد تتوفر للشخص وقد لا تتوفر، منوهًا إلى أن هناك الكثير من الشباب والبنات لم يتزوجوا ويعشيوا حياتهم بكل سعادة.

وأشار تمام إلى أن قصة الفتاة لا بد من زواجها أمر مرفوض فى الشرع الشريف، لأن الزواج هدفه الاستقرار، فكثير من البنات تزوجن الشخص غير المناسب لهن، وبالتالى تطلقوا بعدها بفترة قصيرة. 

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أنّ زواج الفتاة لشخص غير مناسب بحجة الستر، قد يصل بالفتاة إلى كرهها فى دينها وحياتها وتصل إلى الانحراف الأخلاقى والدينى، لافتًا إلى أن نتائج الاختيار السيئ صعبة للغاية وتدمر الفتاة، ولذا لا بد أن تجد الفتاة الشخص الذى ترضى دينه وخلقه.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس البيت ضل راجل ولا ضل حيطة حقوق المرأة أكذوبة كبيرة ضياع المرأة

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