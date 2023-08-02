الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سياسى لـ"القاهرة الإخبارية": أوروبا المتضرر الوحيد من توقف تصدير الحبوب

البحر الأسود
البحر الأسود

علق طالب العواد، المحلل السياسي، من لندن، علي تطور الأوضاع في الأزمة الروسية- الأوكرانية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن البحر الأسود بؤرة صراع بين روسيا والغرب.

وأضاف أن أوروبا المتضرر الوحيد من توقف تصدير الحبوب، وبعض البلدان في الشرق الأوسط، موضحا أن الاجتماع الأخير بين بوتين والدول الإفريقية حد من هذه المسألة ووعد الجانب المصري والجوانب الإفريقية بإرسال الحبوب، مؤكداً أن أوروبا لا تستطيع إعلان الحرب علي روسيا.

وأشار إلى أن ضرب الموانئ في أوديسا هي بالأساس مسألة سياسية بغض النظر عن الموقف العسكري، موضحاً أن المتضرر الوحيد من عدم تصدير الحبوب هي أوروبا.

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