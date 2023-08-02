إيتيدا تطلق برنامج بناء القدرات فى مجال الإلكترونيات ضمن "مصر تصنع الإلكترونيات"

تقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا، بتنفيذ برنامج بناء قدرات الطلاب وخريجي الهندسة وعلوم الحاسب للتوظيف في قطاع الإلكترونيات، في إطار مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقررت الهيئة أن يستمر التدريب من أغسطس 2023 إلى يناير 2024 على أن يكون آخر موعد للتسجيل في البرنامج يوم 5 أغسطس.

ويستهدف البرنامج طلاب السنة النهائية بالجامعة والخريجين بدءًا من دفعات 2018، في تخصصات هندسة الاتصالات والإلكترونيات، وهندسة الحاسب، وهندسة الميكاترونكس، والحاسبات والمعلومات، وعلوم الحاسب، والهندسة الطبية الحيوية من مختلف المحافظات.

ويشمل البرنامج مسارين، هما تصميم الدوائر الإلكترونية المتكاملة التناظرية والتردد الراديوي، وتصميم الدوائر المتكاملة الرقمية، ويهدف إلى إعداد الشباب للعمل في كبرى شركات الإلكترونيات وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل.

ويعتمد البرنامج على التدريب العملي من خلال مشاريع تحاكي أحدث التطورات في تلك الصناعة، مع استخدام أحدث الأدوات ومختبرات مجهزة على أعلى مستوى. ويقدم التدريب نخبةٌ من كبار الأساتذة الجامعيين وخبراء الصناعة من جميع أنحاء العالم لتمكين المتدربين من تلبية متطلبات سوق العمل.

ويحصل المتدربون على حافز مادي شهري أثناء التدريب وشهادة معتمدة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في نهاية البرنامج، بالإضافة إلى دعم للحصول على فرص عمل من خلال معارض توظيف.

جدير بالذكر أن "مصر تصنع الإلكترونيات" هي مبادرة وطنية أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا لتصميم الإلكترونيات المتطورة وتصنيعها وتصديرها للأسواق الإفريقية والعربية والأوربية. وتُنفذ المبادرة على ثلاث مراحل من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن طريق فريق من الكوادر القيادية من ذوي الخبرة في الإدارة وتكنولوجيا صناعة الإلكترونيات. كما تتعاون الهيئة مع عددٍ من الشركاء الاستراتيجيين، من وزارات وهيئات وجامعات ومراكز بحوث ومعاهد تدريب لتنفيذ هذا المشروع القومي.