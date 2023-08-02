الشريف تكرم فريق قصار القامة لحصوله على المركز الأول بدوري كرة القدم

استقبلت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، فريق نادي الأهلي بالملاحة وذلك لحصوله على المركز الأول في الدوري الممتاز لكرة القدم لقصار القامة- يوليو ٢٠٢٣ في نسخته الأولى.

وكرمت وكيل الوزارة كل من علي شعبان رئيس لجنة رياضات قصار القامة باللجنة البارالمبية، سمير عثمان رئيس مجلس إدارة نادى الأهلى بالملاحة، كابتن محمود الحضري مدرب الفريق، كابتن أيمن أمين إداري الفريق، كابتن احمد عبد الرازق كابتن الفريق، ولاعبي فريق نادي الاهلي بالملاحة.

كما قدمت الدكتورة صفاء الشريف التهنئة على الإنجاز الذى حققه اللاعبين وحصولهم على المركز الأول في الدوري الممتاز لكرة القدم لقصار القامة.

وقالت إن هذا ما عهدناه من أبطالنا قصار القامة من عزيمة و اجتهاد، وتمثيل مشرف للإسكندرية، متمنية لهم تحقيق أفضل المراكز ليس على المستوى المحلى ولكن العالمى أيضا، وان يصلوا إلى التمثيل المشرف لمصر فى البارالمبية وتحقيق ميداليات ورفع اسم مصر عاليًا.

وأشارت إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية والدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم، وفي ضوء الرعاية والاهتمام الكبير على جميع المستويات لتلك الشريحة، لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع، كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة، كما دعت بالمشاركة في الفعاليات والمبادرات التي تنظمها المديرية ومنها مبادرة الإسكندرية تبدع وتوسيع قاعدة المشاركة.