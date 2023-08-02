فتح باب التسجيل في الدفعة 44 من منحة التدريب الاحترافي

ينظّم معهد تكنولوجيا المعلومات الدورة الرابعة والأربعين من برنامج منحة التدريب الاحترافي ومدتها 9 أشهر في الفترة من 1 أكتوبر 2023 إلى 30 يونيو 2024 على أن يكون آخر موعد للتسجيل في المنحة يوم 14 أغسطس.

ويقدم المعهد من خلال البرنامج 1500 منحة تدريبية، مستهدفًا شباب الخريجين، من دفعات 2019 وحتى 2023.

يشمل البرنامج عددًا من التخصصات التكنولوجية الحديثة، منها تطوير البرمجيات وتطبيقات المحمول وتحليل البيانات وإدارتها والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والفنون الرقمية والألعاب الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية وتصميم الدوائر الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والأنظمة المدمجة والأتمتة الصناعية وتخصصات أخرى.

ويكتسب الشباب من خلال المنحة مصفوفة من المهارات التقنية تؤهلهم لدخول سوق العمل المحلي والعالمي والعمل الحُر ويحصل المتدربون في نهاية البرنامج على شهادات معتمدة من المعهد.

ومنحة التدريب الاحترافي هي برنامج رائد لبناء القدرات ومنحة دراسية كاملة تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات لمجموعة من خريجي الجامعات المصرية الذين يتم اختيارهم للالتحاق بالبرنامج بعد اجتياز مجموعة من التقييمات والمقابلات الشخصية.