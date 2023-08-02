"القاهرة الإخبارية": 20 يومًا من الاستمتاع بالفن والطبيعة بمهرجان العلمين الجديدة

كشفت سلسبيل سليم، مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية"، من العلمين، عن آخر كواليس وفعاليات مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين".

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء: "مضى 20 يوماً من الإستمتاع بالفن والجمال والطبيعة داخل مهرجان العلمين الجديدة، بحضور جماهيري كبير من جميع أنحاء الوطن العربي".

وأضافت، أن هناك إقبالا جماهيريا كبيرا على مهرجان العلمين، موضحاً أن هناك تواجدا لكل الفئات العمرية يستمتعون بهذا الشكل الجمالي الكبير الممتع وبالطبيعة الخلابة وبالبناء الفيروزي الرائعة".

وأشارت إلى أن هناك حفلات كبيرة لعدد من مطربي الوطن العربي لمحمد منير وحميد الشاعري وإليسا ومدحت صالح والموسيقار الكبير عمر خيرت، متابعة: "حفلات فنية لنجوم الوطن العربي وفعاليات رياضية كبرى في انتظار الجماهير".