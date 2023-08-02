إبراهيم حمودة: تأسيس اتحاد منتجى مصر خطوة عظيمة ومهمة

قال المنتج إبراهيم حمودة، إن الاجتماع التأسيسي لاتحاد منتجي مصر، كان هدفه إعلان وإشهار الاتحاد.

وأضاف "حمودة": أن خطوة تأسيس اتحاد منتجي مصر تأخرنا فيها بشكل كبير، ولكن مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وحرصها على تدشين هذا الاتحاد، خطوة مهمة وعظيمة للتطوير صناعة من أهم الصناعات التي فقدت بريقها خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن المشهد الدرامي سيختلف تمامًا خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المنتج يقع عليه العبء الأكبر في صناعة المحتوى الدرامي، من اختيار النص إلى تحديد الأجور واختيار النجوم والعاملين، مشيرًا إلى أن الصناعة واجهت العديد من المشاكل، ولكن دخول الشركة المتحدة للمجال الإنتاجية ضبط المشهد بشكل كبير.

وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد تغيرًا كبيرًا يُعيد الدراما المصرية للريادة، لافتًا إلى أن هناك عدة اجتماعات خلال الفترة القادمة مع المنتجين؛ لتقديم المقترحات وسيتم الإعلان أولًا بأول عن نتائج هذه الاجتماعات، بما يفيد العملية الدرامية وسوق الإنتاج ككل.

وجرى عقد الاجتماع التأسيسي لإطلاق «اتحاد منتجي مصر»، الذي ضم مجموعة من كبرى شركات الإنتاج الفني في مصر، و«الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».

يأتي ذلك ‏‎في إطار التنسيق المستمر بين شركات الإنتاج الفني المصرية، وحرصًا على ضرورة الحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية واستمرار تطويرها والارتقاء بها بما يليق بمكانة الفن المصري ودوره المؤثر فى جميع أرجاء الوطن العربى.

حضر الاجتماع ممثلون عن شركات: الباتروس، سلميديا، k media، watch it، فنون مصر، العدل جروب، Aroma، سكوير ميديا، Media hub، TVision، سينرجي، السبكي للإنتاج الفني، فانتدج برودكشن، المتحدة للإنتاج السينمائي، Art makers، sky limit، BlueBee Productions +DS.

‏واتفق الحضور على التنسيق المشترك والدائم وعقد اجتماعات دورية؛ لتنظيم وضبط سوق الإنتاج الدرامي وأدواته وآلياته وهيكل الأجور، بالإضافة إلى تطوير المحتوى والإمكانات الفنية بالشكل الذي يضمن نمو وتطور سوق الإنتاج الدرامية، والحفاظ على تلك الصناعة المهمة، وأكد الحضور ترحيبهم بانضمام شركات الإنتاج الأخرى إلى الاتحاد.