ماركوس ألونسو: عثمان ديمبيلي لم يُخبرنا برحيله عن برشلونة

تحدث الإسباني ماركوس ألونسو، مدافع برشلونة، عن موقف زميله الفرنسي عثمان ديمبيلي، واقترابه من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت على اقتراب عثمان ديمبيلي من الرحيل عن برشلونة، والانتقال إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الحالي.

ألونسو يتحدث عن مستقبل ديمبيلي بعد اقترابه من الرحيل عن برشلونة

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تصريحات ماركوس ألونسو، قائلًا: "عثمان ديمبيلي لم يخبرنا بأي شيء عن مستقبله".

وأضاف: "في كل عام يصل لاعبون ويرحل آخرون، لذلك علينا التكيّف مع أي لاعب ومحاولة خلق حالة من الانسجام، حتى ينعكس ذلك في أرض الملعب".

وتابع: "نعلم مدى أهمية ديمبيلي، إنه لاعب مميز، ولكننا نمتلك فريقًا جيدًا وقويًا للغاية أيضًا".

واختتم ألونسو تصريحاته، موضحًا: "هذا يعني أنه علينا بذل مجهود كبير في الموسم المقبل، وتقديم أفضل ما لدينا، أملًا في التتويج بكافة الألقاب الممكنة".

يأتي ذلك بعدما أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، أن ديمبيلي طلب بالفعل الرحيل إلى صفوف باري سان جيرمان.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد قدّم عرضًا، خلال الأيام القليلة الماضية، للتعاقد مع عثمان ديمبيلي، يبلغ قيمته 50 مليون يورو.