الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل لقاء محافظ مطروح مع ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أهمية الدور الحيوى للمراكز التكنولوجية خاصة مع التحول الرقمى وتداخله في كل التعاملات وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على الفساد المالى والادارى مع مواكبة التطور و المتابعة المستمرة.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلا من اللواء محمد حميدو هندى مدير عام مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات ، والعميد محمد سامى عبد الحميد مدير مشروعات تطوير خدمات المواطنين لمطروح بوزارة التخطيط وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ورؤساء المدن وخالد إبراهيم مدير مركز المعلومات واتخاذ القرار ومحمد حمدى مدير التحول الرقمى ومديرى المراكز التكنولوجية والمعلومات بمراكز المدن.

وقدم محافظ مطروح الشكر لجهود التعاون المستمر مع وزارة التخطيط خاصة في مجال تطوير منظومة المراكز التكنولوجية والتحول الرقمي موجها لرؤساء مجالس المدن بالاهتمام التام  بالمراكز التكنولوجية  ودورها في  طبيعة العمل، وضرورة تأهيل وتدريب العاملين بها  وتوفير كافة الإمكانيات ومواكبة الدور الحيوى للمراكز التكنولوجية. 

وخلال اللقاء تم عرض أعمال تطوير منظومة الخدمات الحكومية و  التحديثات بما يخدم مخرجات المنظومة  ورفع كفاءة المراكز التكنولوجية وكذلك تنسيق منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بمبادرة حياة كريمة وتنسيق دور المحافظة وكيفية ربطها.

وعلي هامش اللقاء  تم عقد مناقشة مفتوحة لكافة الآراء والاستفسارات للتطوير والتطبيق الصحيح لمنظومة المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة.

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التخطيط والتنمية الاقتصادية الخدمات المقدمة للمواطنين الفساد المالي والإداري اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

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