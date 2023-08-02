وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميدانى

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني، والذي يأتي في إطار خطة التدريبات السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وحضر المرحلة الرئيسية لمشروع الحرب، الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ ح شريف العرايشي، قائد الجيش الثالث الميداني، كلمة أكد خلالها حرص رجال الجيش الثالث الميدانى على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم فى الدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية ترابه مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

بدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية، وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع.

وناقش الفريق أول محمد زكي، عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في إسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرارات لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات، ومدى اتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

وأشاد وزير الدفاع، بالمستوى الراقى الذى ظهرت عليه كافة العناصر المنفذة للمشروع، ما يعكس الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والاحترافية في تنفيذ المهام.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة من مختلف المستويات، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات، كما فرض عددًا من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرة كافة العناصر المشاركة بالمشروع على اتخاذ القرار السليم أثنـاء سير العمليات.

وفي سياق متصل، التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عدداً من مقاتلي الجيش الثالث الميداني، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما استعرض وزير الدفاع، خلال اللقاء، عددًا من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري وأدار حواراً مع رجال الجيش الثالث الميداني، استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم، وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف المجالات، معرباً عن سعادته لما لمسه من فهم واعي وإدراك صحيح لكافة القضايا والموضوعات.