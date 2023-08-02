"التضامن" تعلن تقديم عدد من الخدمات للمصريين بالخارج

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على توفير الحماية الاجتماعية للمصريين العاملين بالخارج، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية فى حالة الانقطاع عن العمل بسبب الإصابة أو المرض.

وأكدت أنه سيتم نشر كافة الخدمات والاستفسارات ومقترحات المصريين بالخارج على مواقع الوزارة الإلكترونية للإجابة عنها.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الإجراءات التى تم اتخاذها الفترة الماضية لصالح المصريين بالخارج، منها إمكانية تسجيل جمعية أهلية داخل مصر أو فتح فرع بالخارج لجمعية كائنة فعلياً في الداخل، بالإضافة إلى أحقيتهم فى المساهمة فى بعض المشروعات، سواء فى محافظاتهم أو غيرها، علاوة على إتاحة كفالة أطفال للأسر التي ترغب في الكفالة واصطحاب الأطفال خارج مصر، أو كفالتهم في أسر صغيرة أو بيوت آمنة دون اصطحابهم.

وأكدت أنه جار التواصل مع المصريين بالخارج لنشر الوعي حول خدماتها المختلفة، وذلك من خلال إعداد دليل يتم توزيعه على العمالة بكافة أنواعها قبل المغادرة أو يتم توزيعه على المكاتب العمالية بالسفارات المصرية وفروع البنوك المصرية بالخارج، يشرح فيه خدمات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية.

وأعلن بنك ناصر الاجتماعي عن إنشاء صندوق استثمار للمصريين بالخارج يطرح من خلاله وعاء ادخاري، كما يغطي الخدمات التأمينية للمصريين بالخارج المتمثلة، منها نقل الجثامين من الخارج في حالات الوفاة، تعويض عن الإصابة الجزئية أو العجز الجزئي والكلي، وغيرها من الخدمات الأخرى.