الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن" تعلن تقديم عدد من الخدمات للمصريين بالخارج

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على توفير الحماية الاجتماعية للمصريين العاملين بالخارج، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية فى حالة الانقطاع عن العمل بسبب الإصابة أو المرض.

وأكدت أنه سيتم نشر كافة الخدمات والاستفسارات ومقترحات المصريين بالخارج على مواقع الوزارة الإلكترونية للإجابة عنها.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الإجراءات التى تم اتخاذها الفترة الماضية لصالح المصريين بالخارج، منها إمكانية تسجيل جمعية أهلية داخل مصر أو فتح فرع بالخارج لجمعية كائنة فعلياً في الداخل، بالإضافة إلى أحقيتهم فى المساهمة فى بعض المشروعات، سواء فى محافظاتهم أو غيرها، علاوة على إتاحة كفالة أطفال للأسر التي ترغب في الكفالة واصطحاب الأطفال خارج مصر، أو كفالتهم في أسر صغيرة أو بيوت آمنة دون اصطحابهم.

وأكدت أنه جار التواصل مع المصريين بالخارج لنشر الوعي حول خدماتها المختلفة، وذلك من خلال إعداد دليل يتم توزيعه على العمالة بكافة أنواعها قبل المغادرة أو يتم توزيعه على المكاتب العمالية بالسفارات المصرية وفروع البنوك المصرية بالخارج، يشرح فيه خدمات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية.

وأعلن بنك ناصر الاجتماعي عن إنشاء صندوق استثمار للمصريين بالخارج يطرح من خلاله وعاء ادخاري، كما يغطي الخدمات التأمينية للمصريين بالخارج المتمثلة، منها نقل الجثامين من الخارج في حالات الوفاة، تعويض عن الإصابة الجزئية أو العجز الجزئي والكلي، وغيرها من الخدمات الأخرى.

الأكثر قراءة

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

تغريم مرتضى منصور 5 آلاف جنيه فى "سب وقذف أحمد موسى"

بالأسماء.. حكم قضائي برفع التحفظ عن أموال 146 شخصًا

مؤشرات تنسيق الكليات 2023 أدبي بالدرجات والنسبة المئوية

الحد الأدنى للقبول فى جامعة زويل: 70% هندسة وعلوم و65% حوسبة وذكاء اصطناعى و60% إدارة أعمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التي صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟