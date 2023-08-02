الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعديلات كبيرة فى تشكيل الزمالك أمام النصر السعودى بالبطولة العربية

كالورس أوسوريو مدرب
كالورس أوسوريو مدرب الزمالك

‏حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق على التركيز على الجمل التكتيكية في التدريبات الأخيرة قبل مباراة النصر السعودي المقرر إقامتها مساء غد الخميس في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة بالبطولة العربية للأندية المقامة حاليا في السعودية.

‏وركز أوسوريو خلال التدريبات الأخيرة على بعض الجمل التكتيكية وفرض الرقابة اللصيقة على لاعبي الفريق النصر، وخاصة نجومه الكبار المهاريين في مقدمتهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني ومفاتيح لاعب الفريق السعودي.

وحذر أوسوريو لاعبي الزمالك من التهاون في القيام بواجباتهم الدفاعية حتى لا تحدث ثغرات في دفاع الفريق مما يصيب مرماه بهدف مبكر قد يفسد حساباته ويؤثر سلبيا على طريقة لعب الفريق.

ويسعي أوسوريو لإجراء بعض التغييرات في تشكيل الفريق أمام النصر، حيث يدفع ببعض اللاعبين الذين لم يبدأ بهم المباراة الماضية أمام الشباب السعودي، حيث من المتوقع أن يبدأ باللاعب حسام عبد المجيد في قلب الدفاع بجوار حمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني، والدفع بأصحاب الخبرات الكبيرة محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو وعماد نبيل دونجا في خط الوسط بجانب سيد نيمار مع سيف الدين الجزيري في الهجوم.

ولم يحدد الجهاز الفني موقف إبراهيم نداي من المشاركة رغم سلامته وشفائه من الإصابة، وسيتحدد موقفه من المشاركة في التدريب الأخير قبل بداية المباراة بوقت قليل.

وتضم  قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط  الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط  الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

أصحاب الخبرات الزمالك البطولة العربية للأندية الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تشكيل الفريق نجوم العالم

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