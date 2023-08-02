40.2 مليون جنيه إجمالي إيرادات "البعبع" منذ طرحه بدور العرض

حقق فيلم "البعبع" بطولة الفنان أمير كرارة، إيرادات جيدة في شباك التذاكر منذ طرحه بدور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى المبارك، حيث بلغ إجمالي إيرادات الفيلم 40 مليونًا و220 ألف جنيه حتى الآن.

ويشارك في بطولة فيلم "البعبع" كل من: أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

وشهد موسم عيد الأضحى السينمائي 2023، منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر، وهي: "بيت الروبي"، بطولة كل من: كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور، تارا عماد، وإخراج بيتر ميمي، وفيلم "البعبع" بطولة: أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن "توتا"، باسم سمرة، محمد أنور، وإخراج حسين المنباوي، بالإضافة إلى فيلم "تاج" بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، ساندي، وإخراج سارة وفيق، وأخيرًا فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، وإخراج أحمد عبدالوهاب.