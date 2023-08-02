الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"عودة الفارين".. "القاهرة الإخبارية" ترصد آخر التطورات بمخيم عين الحلوة في لبنان 

مخيم عين الحلوة
مخيم عين الحلوة

رصد أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، آخر التطورات بمخيم عين الحلوة جنوب لبنان. 

وقال إن المخيم يشهد حالة من الهدوء رغم بعض الخروقات على مدار الساعات الماضية، خاصة بعد زيارة وفد من هيئة العمل الفلسطيني المشترك بلبنان، مشيرًا إلى أن عدد الذين فرّوا من المخيم وصلوا إلى 2000 شخص؛ بسبب الاشتباكات التي دارت على مدار 3 أيام متواصلة.

وأكد أن اشتباكات أمس، استخدم فيها أسلحة ثقيلة ورشاش وآلي، وكان هناك تعزيزات عسكرية للجيش اللبناني بمحيط عين الحلوة تحسبًا لتطور الأوضاع، ولكن بعد التهدئة واجتماع القيادات بالسفارة الفلسطينية في المخيم طالب اللاجئين بتسليم من أعدّوا الكمين لاغتيال القيادي الأمني بحركة فتح داخل المخيم وتسليم الضالعين في إطلاق النار السبت الماضي، وافتعال الأزمة من الأساس.

وأشار إلى أن هناك جهود مكثفة واتصالات لفرض التهدئة على مخيم عين الحلوة الذي يهدد أيضا بإشعال التوتر في باقي المخيمات الفلسطينية على الأراضي اللبنانية والبالغ عددها 12 مخيمًا.

مخيم عين الحلوة جنوب لبنان بيروت لبنان هيئة العمل الفلسطيني مخيمات فلسطينية

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