اليابان: الإعصار "خانون" يلغي 400 رحلة جوية

أعلنت السلطات اليابانية اليوم انقطاع الكهرباء عن مئات آلاف السكان جنوبي البلاد جراء دخول إعصار مصحوب برياح عاتية وأمطار غزيرة إلى البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) "ألغيت 400 رحلة جوية اليوم حيث علق أكثر من 65 ألفا من السياح الذين كانوا يقضون إجازاتهم في المنتجعات الاستوائية المطلة على البحر.

وصاحبت الإعصار "خانون" الذي وصفته هيئة الأرصاد اليابانية بأنه "قوي جدا" رياح بلغت سرعتها 180 كيلومترا في الساعة.

كما أصدرت إدارة الحرائق والكوارث اليابانية، تحذيرا شديدا لسكان جزيرة "أوكيناوا" والجزء الجنوبي من منطقة كاغوشيما دعت فيه أكثر من 690 ألف شخص إلى إخلاء منازلهم على وجه السرعة والانتقال إلى مكان آمن، تحسبا لتشكل الفيضانات وانزلاقات في التربة، مشيرة إلى أن الإعصار كان على بعد 70 كيلومترا جنوب جزيرة كوميجيما النائية،ويتوقع بأن يمر من شرق الصين في وقت لاحق هذا الأسبوع.

من جهتها، ذكرت شركة "أوكيناوا" للطاقة بأن الكهرباء انقطعت صباح اليوم عن 220580 منزلا، أي حوالى 35 بالمئة من إجمالي المنازل في المنطقة.