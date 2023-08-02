الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفريغ الكاميرات في محيط سقوط شخص من الطابق السادس بالعمرانية

جثة
جثة

أمرت نيابة الجيزة، بتفريغ الكاميرات في محيط عقار شخص فى العقد الرابع من عمره لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس لعقار سكني في منطقة العمرانية، للتعرف على هوية المترددين عليه، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

 

تلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص أسفل عقار سكني بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الرابع من عمره يرتدي ملابسه بالكامل، وبه عدة كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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