جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2-8-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2-8-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بعد انتهاء الموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الهلال السعودي ضد الوداد المغربي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، بالإضافة إلى مباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ الودية، على استاد "سنغافورة الوطني"، في إطار استعدادات الأندية لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال والقنوات الناقلة

- السد القطري X أهلي طرابلس: في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC EXTRA 3 HD.

- الهلال السعودي X الوداد المغربي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC1 HD.

- الشرطة العراقي X الإتحاد السعودي: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية SSC HD.

- الترجي التونسي X الصفاقسي التونسي: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية SSC HD.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

- الأرجنتين X السويد: في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

- جنوب أفريقيا X إيطاليا: في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

- جامايكا X البرازيل: في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

- بنما X فرنسا: في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم الودية

- أرسنال الإنجليزي X موناكو الفرنسي: في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- بايرن ميونخ الألماني X ليفربول الإنجليزي: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.