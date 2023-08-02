الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"القومي للمرأة بأسيوط" يطلق ندوات صحية وفعاليات تنظيم الأسرة بمركز صدفا

جانب من الندوة
جانب من الندوة

أطلق فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط ندوات توعية للصحة الإنجابية وفعاليات تنظيم الأسرة بمقري مركز صدفا لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين وأهمية تنظيم الأسرة.

جاء ذلك بالتعاون بين فرع المجلس القومى للمرأة بأسيوط ومنطقة الدعوة والإعلام الدينى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ومديرية الصحة والسكان ومديرية التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاستعلامات والقومى للسكان ووحدة السكان وبيت العائلة المصرية.

وذلك بمتابعة الدكتورة مروة كدوانى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط وبحضور فتحى صلاح عضو الفرع بأسيوط.

وقالت الدكتورة مروة كدواني أنه تم تنظيم ندوتين صحية وفعاليات تنظيم الأسرة داخل الوحدة المحلية بقرية اولاد الياس ومركز ومدينة صدفا وتهدف الندوة الى الحد من الزيادة السكانية ومواجهة اثارها السلبية ومواجهة المعتقدات والسلوكيات التي تقف عائقًا أمام مسار قاطرة التنمية كزواج الأطفال والتسرب من التعليم ورصد المشكلات والظواهر السلبية المترتبة على الزيادة السكانية وايجاد الحلول.

وأكدت مقرر المجلس القومي للمرأة على أهمية تضافر الجهود المبذولة لتنفيذ برامج الدولة للحد من الزيادة السكانية وتحقيق حياة أفضل للمواطنين والعمل على الحد من الزيادة السكانية غير المبررة وتحقيق مؤشرات أفضل والقضاء علي العادات والتقاليد التي تؤدي إلي الزواج المبكر وتفضيل إنجاب الذكور والانجاب المباشر للزواج وعدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة وعدم الإكتفاء بطفلين وهو ما يرتبط بالعزوة والسند فضلاً عن تأثير الزيادة السكانية علي المجتمع وأثره السلبي من الناحية الإقتصادية وزيادة الاستهلاك لدى الأفراد وانتشار ظاهرة البطالة بالإضافة إلي صعوبة رعاية الأبناء وانخفاض المستوي المعيشي للأسرة وعمالة الأطفال.

وأضافت مقرر المجلس القومي للمرأة أن هذه الندوات تأتي في إطار خطة المجلس لرفع الوعي الصحي والمجتمعي خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة وقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي

جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
أهمية تنظيم الأسرة الأزهر الشريف البحوث الإسلامية بالأزهر التسرب من التعليم الهيئة العامة للاستعلامات الزواج المبكر الزيادة السكانية الظواهر السلبية العادات والتقاليد المجلس القومي للمرأة

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