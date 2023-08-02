اللواء فؤاد علام: "الإخوان" متطرفة وغير عقلانية بالمرة

قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، إن جماعة الإخوان هي جماعة متطرفة غير عقلانية بالمرة، لأنهم كانوا يتصورون أنهم يمتلكون من القوة أنهم يستطيعون مواجهة القوات المسلحة.

وأضاف علام خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه خلال إحدى التحقيقات في أحد الأفرع التي انضمت للتكفير والهجرة وهم في الأساس إخوان، كانوا يقولون بأنهم كانوا قادرين على أن تسليح أعداد تكون قادرة على المواجهة العسكرية، حتى لو أن الجيش اشترك مع الشرطة في المواجهة، وقد كان خيال مسموم لا يستند إلى حقيقة.

برنامج “الشاهد” الموسم الثاني

حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على استمرار برنامج "الشاهد" الذي قدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، في الموسم الأول على قناة "إكسترا نيوز"، والذي وثق من خلاله شهادات من ثورة 30 يونيو، لما يتمتع به من شهادات مهمة في تاريخ مصر، حيث قررت انطلاق الموسم الثاني تحت عنوان "شهادات على نصف قرن من عنف الجماعات الإرهابية في مصر".

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم الثاني من برنامج الشاهد، اعتباراً من اليوم أول أغسطس وعلى مدار 30 يوماً، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

ويكشف "الباز" في الموسم الثاني ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية في مصر، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعلت الجماعات الإرهابية بمصر على مدار 50 عامًا؟.