الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فؤاد علام: الإخوان لن تقوم لهم قائمة ولو بعد خمسين عام

اللواء فؤاد علام
اللواء فؤاد علام

قال اللواء فؤاد علام، إن جماعة الإخوان لن تقوم لهم قائمة مرة أخرى ولو بعد خمسين سنة. 

 

وأضاف علام خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن جماعة الإخوان لأول مرة يفقدون ظهرهم، وهو التفهم الشعبي لهم، حيث كان الإخوان يعتمدون دائماً على أن الشعب متدين وبتاع ربنا، وبالتالي فإن السند الشعبي للإخوان هو الذي كان يعطيهم القوة في الحركة بصفة مستمرة، وبالتالي من الصعب جداً أن يستعيد الإخوان ثقة الشعب المصري فيهم مرة أخرى.

 

برنامج “الشاهد” الموسم الثاني 

حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على استمرار برنامج "الشاهد" الذي قدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، في الموسم الأول على قناة "إكسترا نيوز"، والذي وثق من خلاله شهادات من ثورة 30 يونيو، لما يتمتع به من شهادات مهمة في تاريخ مصر، حيث قررت انطلاق الموسم الثاني تحت عنوان "شهادات على نصف قرن من عنف الجماعات الإرهابية في مصر".

 

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم الثاني من برنامج الشاهد، اعتباراً من اليوم أول أغسطس وعلى مدار 30 يوماً، في تمام الساعة الحادية عشر مساء .

 

ويكشف "الباز" في الموسم الثاني ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية في مصر، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعلت الجماعات الإرهابية بمصر على مدار 50 عامًا؟.

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