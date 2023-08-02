فؤاد علام لـ"الشاهد": جامعة إسرائيلية صدرت لمصر قيادات تنظيمية انضمت للإخوان ونفذت أعمالا إرهابية

قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، إن الإخواني صالح سرية كان المتهم الأول في قضية محاولة انقلاب كلية "الفنية العسكرية"، مشيرا إلى أن الغريب في محاولة الانقلاب أن "سرية" كان من أصل فلسطيني وكان خريج جامعة في إسرائيل، والغريب أن هذه الجامعة صدرت لنا الإرهابي عبدالرحمن جبريل بارود.

وأضاف “علام”، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": "لفت نظري أن جامعة إسرائيلية بالتحديد تصدر لنا قيادات تقوم بأعمال إرهابية، بإمكانيات ضخمة، ووقتها مقدرناش نوصل لمعلومات كافية عن محاولات إسرائيل تصدير هؤلاء لنا، لكن الأكيد أن كان لإسرائيل دور في تصدير هؤلاء".

وأردف: "مصر كان لها فضل على صالح سرية، وتم تعيينه في جامعة الدول العربية، وساعده في الانضمام للجامعة بعض القيادات المصرية اللى ملهاش علاقة بالإخوان، ولم نستطع وقتها التوصل إلى الشخص الذي ساعده في تولي منصب في جامعة الدول العربية".

وأوضح أن صالح سرية التقى مرشد الإخوان حسن الهضيبي هو وطلال الهضيبي عن طريق زينب الغزالي.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.