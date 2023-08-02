الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فؤاد علام لـ"الشاهد": جامعة إسرائيلية صدرت لمصر قيادات تنظيمية انضمت للإخوان ونفذت أعمالا إرهابية

اللواء فؤاد علام
اللواء فؤاد علام

قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، إن الإخواني صالح سرية كان المتهم الأول في قضية محاولة انقلاب كلية "الفنية العسكرية"، مشيرا إلى أن الغريب في محاولة الانقلاب أن "سرية" كان من أصل فلسطيني وكان خريج جامعة في إسرائيل، والغريب أن هذه الجامعة صدرت لنا الإرهابي عبدالرحمن جبريل بارود. 

وأضاف “علام”، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": "لفت نظري أن جامعة إسرائيلية بالتحديد تصدر لنا قيادات تقوم بأعمال إرهابية، بإمكانيات ضخمة، ووقتها مقدرناش نوصل لمعلومات كافية عن محاولات إسرائيل تصدير هؤلاء لنا، لكن الأكيد أن كان لإسرائيل دور في تصدير هؤلاء".

وأردف: "مصر كان لها فضل على صالح سرية، وتم تعيينه في جامعة الدول العربية، وساعده في الانضمام للجامعة بعض القيادات المصرية اللى ملهاش علاقة بالإخوان، ولم نستطع وقتها التوصل إلى الشخص الذي ساعده في تولي منصب في جامعة الدول العربية".

وأوضح أن صالح سرية التقى مرشد الإخوان حسن الهضيبي هو وطلال الهضيبي عن طريق زينب الغزالي.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

فؤاد علام محمد الباز برنامج الشاهد صالح سريه

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكراني العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟