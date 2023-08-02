هل كان نبوى إسماعيل يستعين بالتلمسانى للوساطة مع التكفير والهجرة؟.. فؤاد علام يجيب

قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، لا أعتقد أن وزير الداخلية نبوي إسماعيل كان يستعين بالإخواني عمر التلمساني للوساطة مع جماعة التكفير والهجرة.

وروى علام خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، قصة طارق عبد العليم، قائلا: “إن طارق عبدالعليم كان في الأصل ضابط شرطة، واتخذ ضده قرار لم يكن حكيمًا في ذلك الوقت، حيث كان ضابطً في أمن بورسعيد، وكان مطلوب القبض على أحد أفراد الجماعات الإرهابية، وعندما تم الذهاب لضبطه، وجدوا طارق عبدالعليم معه في المنزل الذي تم ضبطه فيه”.

وأوضح أنه عندما طرح الأمر على وزير الداخلية سيد نبوي إسماعيل، للأسف أنه اتخذ قرار عنيف جدًا بإحالته على التقاعد، واعتبر الضابط ذلك بأنه قرار مجحفاً به وبمستقبله، وبالتالي أكمل مشواره حتى تم القبض عليه وحوكم وأخذ إعدام.

وأشار إلى أنه كان متابعاً جيدًا لتنظيم التكفير والهجرة، وبالتالي لم يكن هناك صعوبة أبداً في تصفيتهم لأننا كنا على دراية عنهم وعن الادعاءات الدينية الذين يدعونها ، لافتاً إلى أن الشخص الذي يدعى محمد علي عوض كان له دور مهم جدًا في تصحيح مفاهيم هذه الجماعة بالذات، حيث تم الاستعانة به في عمل لقاءات بالقلعة لمناقشتهم في الآراء التي يطرحونها وتصحيح هذه الآراء الدينية.

وأكد أن محمد علي عوض كان عضواً في جماعة الإخوان في الشرقية، حيث كان قائد التنظيم السري عام 1954م، معقباً: "ربنا أكرمنا بالقدرة على استقطابه والاستعانة به كثيراً في تصحيح مفاهيم مجموعات كثيرة من التكفير والهجرة، وكانت من بينهم هذه المجموعة".