الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وسائل إعلام: انفجارات فى مقاطعة خاركوف الأوكرانية

انفجارات في أوكرانيا
انفجارات في أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع صوت الانفجارات في مقاطعة خاركوف بشمال شرقي أوكرانيا مساء الثلاثاء.

 

وحسب بيانات الخارطة الالكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم تشغيل صفارات الإنذار وإعلان حالة التأهب الجوي في المقاطعة.

 

ودوت صفارات الإنذار مساء الثلاثاء في العاصمة كييف ومقاطعات كييف وجيتومير وفينيتسا وتشيرنيغوف وسومي وبولتافا وتشركاسي وكيروفوغراد وخاركوف ودنيبروبتروفسك ونيكولاييف، وكذلك في أجزاء مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.

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