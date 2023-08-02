الإمارات ترسل 250 طنًا من المساعدات الإغاثية إلى أوكرانيا

أرسلت الإمارات باخرة تحمل على متنها 250 طنًا من المساعدات الإغاثية للمتضررين في أوكرانيا.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، الثلاثاء: "أرسلت الإمارات أمس الإثنين، باخرة تحمل على متنها 250 طنًا من المساعدات الإغاثية للمتضررين في أوكرانيا".

وأضافت: "تأتي هذه الشحنة ضمن الدعم الإغاثي المستمر من الإمارات للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي تواجه الأوكرانيين نتيجة الأزمة الحالية".

وحسب الوكالة، تشمل الشحنة مستلزمات شخصية ومصابيح إضاءة وبطانيات سترسل إلى بولندا ورومانيا عن طريق البحر ليتم نقلها بعد ذلك إلى داخل الأراضي الأوكرانية.

وتابعت: "يقوم مكتب الشئون الدولية بالتنسيق مع وزارة الخارجية بالعمل على تجهيز دفعة أخرى من المساعدات المدرسية تشمل أجهزة الحاسوب لطلاب المدارس والمعدات والمستلزمات الدراسية".

وفي أكتوبر 2022 أعلنت الإمارات عن تقديم 100 مليون دولار إلى المدنيين الأوكرانيين، كما دشنت دولة الإمارات جسرًا جويًا تضمن إرسال 11 طائرة تحمل نحو 550 طنًا من الإمدادات الإغاثية والمواد الغذائية الأساسية.

ومنذ 24 فبراير 2022، يعيش العالم في مأساة على وقع الحرب الروسية- الأوكرانية التي تسببت بموجة لجوء أوكرانية واسعة النطاق، وأزمة طاقة غير مسبوقة طالت القارة الأوروبية.